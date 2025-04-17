В России заметно подешевел смартфон iPhone 16 Plus — цены опустились до 82 тыс. рублей

Издание Hi-Tech Mail обратило внимание, что смартфон iPhone 16 Plus заметно подешевел в России. Гаджет постепенно дешевеет в стране: его цена уже ниже 90 тыс. рублей.

В середине апреля 2025 года iPhone 16 Plus с накопителем на 128 ГБ в среднем предлагается за 82-85 тыс. рублей. В издании отмечают, что на старте продаж за устройство просили 134 тыс. рублей. Уже в ноябре 2024 года модель оценивали примерно в 100 тыс. рублей. К началу февраля цена снизилась до 91 тыс. рублей. По сравнению с нынешней стоимостью показатель за два с половиной месяца упал почти на 10%.

В отличие от обычного iPhone 16, версия Plus обладает 6,7-дюймовым дисплеем и увеличенным аккумулятором. Кроме того, в новом поколении Plus-версия получила кнопку действия. А ещё есть поддержка ИИ-системы Apple Intelligence.