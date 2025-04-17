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В кинотеатрах России вышел боевик «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом

В кинотеатрах России вышел боевик «Рейс навылет» с Джошем Хартнеттом
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17 апреля в России состоялась премьера фильма «Рейс навылет». Боевик с Джошем Хартнеттом («Чёрный ястреб») уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале Sky Cinema. Права на видео принадлежат Sky Cinema.

Лента рассказывает историю Лукаса Рейеса — наёмника, который получает шанс очистить своё имя. Ему поручают сесть в самолёт, чтобы выследить особо важную персону, но очень быстро выясняется, что на борту полно головорезов, которым нужен тот же человек. И теперь убить хотят их обоих.

Режиссёром выступил Джеймс Мэдиган, работавший над «Сделано в Голливуде». Вместе с Джошем Хартнеттом в ленте также снялись Кэти Сакхофф («Звёздный крейсер «Галактика»), Юлиан Костов («24 часа»), Чаритхра Чандран («Большой куш») и другие актёры.

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