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Для Alan Wake 2 вышла русская озвучка от студии GamesVoice

Для Alan Wake 2 вышла русская озвучка от студии GamesVoice
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Команда GamesVoice объявила о выпуске русского дубляжа для Alan Wake 2. Культовый хоррор от финской студии Remedy теперь можно пройти полностью на русском языке — скачать русскую озвучку можно на официальном сайте студии.

Видео доступно в группе GamesVoice во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат GamesVoice/Remedy.

Русский дубляж для Alan Wake 2 вышел спустя полтора года после релиза игры. В работе приняли участие 92 актёра — они озвучили саму игру, дополнения Night Springs и The Lake House, а также музыкальные композиции, звучащие во время игрового процесса.

Alan Wake 2 вышла осенью 2023 года и получила очень высокие оценки от критиков и обычных игроков. За это время проект разошёлся тиражом в 2 млн копий — хоррор окупился и уже приносит разработчикам прибыль.

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