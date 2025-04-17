Третий сезон «Белого лотоса» установил рекорд популярности сериала в России

«Кинопоиск» поделился статистикой популярности сериала «Белый лотос» в России. Третий сезон хита от HBO получил 104 балла интереса у россиян — это лучший результат в истории шоу.

Пик популярности проекта пришёлся на неделю с 7 по 13 апреля. Для сравнения: первый сезон получил всего 15 баллов в августе 2021 года, второй — 39 баллов в декабре 2022 года.

В отличие от многих других голливудских проектов, «Белый лотос» официально доступен в России — шоу можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». При этом новые серии третьего сезона выходили с паузой примерно в восемь дней: на HBO шоу завершилось 6 апреля, а в России финал состоялся 14-го числа.

«Белый лотос» — сериал-антология, который рассказывает историю группы состоятельных людей, которые вместо отдыха сталкиваются с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.