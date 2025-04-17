Создатель «Андора» Тони Гилрой готов поработать над другими проектами по «Звёздным войнам»

Создатель сериала «Андор» Тони Гилрой и один из авторов фильма «Изгоя-один» Тони Гилрой заявил, что готов вернуться к созданию проектов по «Звёздным войнам». Ранее шоураннер отмечал, что после финала «Андора» займётся чем-нибудь другим, однако сейчас он не исключает возможность поработать над другими проектам по культовой вселенной.

Гилрой отметил, что студия Lucasfilm и компания Disney практически никак не вмешивались в процесс создания сериала. Благодаря такому сотрудничеству автору удалось создать именно тот сериал, который он и задумывал.

Премьера второго сезона «Андора» по «Звёздным войнам» состоится уже 22 апреля. Еженедельно будут выходить сразу три эпизода, а финал шоу плавно подведёт события к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».