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Премьеру оскароносной драмы «Зона интересов» в России отложили на неделю

Премьеру оскароносной драмы «Зона интересов» в России отложили на неделю
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«Амедиатека» опубликовала новый трейлер оскароносной драмы «Зона интересов» Джонатана Глейзера. Из ролика стало известно, что премьеру ленты в России отложили на неделю — теперь фильм выйдет в стране 22 мая.

Изначально ожидалось, что картина доберётся до российского проката уже 15-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат BAC Films.

«Зона интересов» рассказывает про жизнь Рудольфа Хёсса, коменданта концентрационного лагеря Освенцим во времена Второй мировой войны. Он стремится построить жизнь своей мечты для себя и своих близких, живя всего в нескольких метрах от одного из самых ужасающих мест в истории человечества.

Напомним, картина получила гран-при Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар» — за лучший международный фильм и лучший звук.

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