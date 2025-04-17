Второй сезон сериала «Песочный человек» от Netflix стартует 3 июля — тизер

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный тизер второго, финального сезона сериала «Песочный человек». Шоу вернётся в двух частях: первая выйдет 3 июля, вторая — 24 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Песочный человек» рассказывает о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.

Главную роль в сериале исполняет Том Стёрридж («Рок-волна»), вместе с ним в шоу также снялись Бойд Холбрук («Логан»), Дженна Коулман («Доктор Кто») и Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана»).