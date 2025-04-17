«Громовержцев» от Marvel всё же покажут в Китае — пошлины Трампа не помеха

В начале месяца государственное управление по делам кинематографии Китая объявило, что в стране сократят показы американских фильмов — всё из-за пошлин Дональда Трампа. Однако две голливудских ленты сохранили свои изначальные даты: «Громовержцы» и «Looney Tunes: Космическое вторжение».

Неизвестно, станут ли эти картины последними американскими проектами в Китае на ближайшее время, поскольку торговая война только набирает свои обороты.

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи.

Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.

Премьера ленты состоится 2 мая. До России картина доберётся примерно в середине месяца.