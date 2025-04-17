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Авторы «Атаки титанов» обещают выпустить новые фильмы по франшизе

Авторы «Атаки титанов» обещают выпустить новые фильмы по франшизе
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Продюсер «Атаки титанов» Тэцуя Киносита выступил на концерте Beyond the Walls в Лос-Анджелесе. В ходе мероприятия он заговорил о будущем франшизы. По его словам, команда планирует снимать новые фильмы, проводить ивенты с живой музыкой и сотрудничать с разработчиками видеоигр.

Мы планируем снимать фильмы, такие как «Атака титанов: Заключительная глава — Последняя атака», проводить живые концерты и сотрудничать с разработчиками видеоигр.

Напомним, последним проектом по вселенной стал «Атака титанов: Последняя атака» — это полнометражная версия двух последних частей оригинального аниме. Создатели добавили в «Последнюю атаку» улучшенные монтажные кадры и объёмный звук. Общая продолжительность составляет 2 часа 25 минут.

Премьера ленты в России состоялась 10 декабря 2024 года.

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