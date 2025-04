Вышел новый трейлер фильма «Фантастическая четвёрка» — премьера 25 июля

Вышел новый трейлер супергеройского фильма «Фантастическая четвёрка». Также авторы опубликовали свежий постер ленты.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Сюжет будущей картины расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в предыдущих фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Мировая премьера фильма состоится 25 июля.

Новый постер