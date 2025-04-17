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Discord тестирует верификацию с помощью паспорта и скана лица

Discord тестирует верификацию с помощью паспорта и скана лица
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Как сообщают СМИ, Discord начал тестировать сканирование лиц для проверки возраста пользователей. Перед просмотром «чувствительного» контента платформа попросит включить камеру или загрузить копию удостоверения личности — проверка занимает несколько минут.

Если пользователь попытается обмануть систему, то его аккаунт могут заблокировать. Сейчас функция тестируется только на территории Великобритании и Австралии. Компания отмечает, что данные людей при этом не сохраняются.

Такое нововведение связано с принятыми в некоторых странах законами, которые ограничивают доступ подросткам к соцсетям. Если система идентифицирует пользователя как несовершеннолетнего, то процесс можно повторить или запросить «ручную проверку».

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