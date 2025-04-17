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В кинотеатрах России вышла военная драма «Горная невеста»

В кинотеатрах России вышла военная драма «Горная невеста»
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17 апреля в России вышла военная драма «Горная невеста». Ленту уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с привычным русским дубляжом.

События картины разворачиваются в 1944 году в горной деревне Вермильо, где молодой солдат-дезертир Пьетро спасается от войны. Главный герой влюбляется в дочь местного учителя, что меняет жизни всех обитателей деревни.

В актёрский состав вошли Томмазо Раньо, Роберта Ровелли, Мартина Скринци, Джузеппе Де Доменико, Карлотта Гамба, Ориетта Нотари и другие. Кресло режиссёра заняла Маура Дельперо.

Во всём остальном мире фильм вышел ещё в сентябре 2024 года. На Венецианском кинофестивале картина была удостоена Приза Большого жюри.

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