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Актёры «Человека-паука: За пределами вселенных» уже работают над мультфильмом

Актёры «Человека-паука: За пределами вселенных» уже работают над мультфильмом
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Актриса Хейли Стайнфелд рассказала, что актёры «Человека-паука: За пределами вселенных» уже начали работать над мультфильмом. Напомним, во франшизе Стайнфелд озвучила Гвен Стейси.

Если я чему-то и научилась, так это доверяться процессу. Сделайте так же, и в итоге у вас получится нечто шедевральное.

«Человек-паук: Паутина вселенных» — сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вторая часть вышла летом 2023-го. Третья часть, «За пределами вселенных», станет финальной в трилогии. История Майлза Моралеса завершится.

Мировая премьера мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» состоится 4 июня 2027 года.

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