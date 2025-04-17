«Телеграм» столкнулся со сбоями в России

17 апреля пользователи мессенджера «Телеграм» стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые неполаки появились около 19:30 мск, сейчас обращений на сайтах Downradar и Downdetector становится всё больше. Пользователи «Телеграма» отмечают, что сообщения не доставляются до их контактов, а у некоторых не загружаются чаты и медиафайлы.

Причина происходящего пока неизвестна. С проблемами преимущественно столкнулись российские пользователи, однако есть жалобы и из других стран, включая ближнее зарубежье и СНГ.

График сбоев в работе «Телеграма» Фото: Downdetector.su

Это первый крупный сбой в работе «Телеграма» в 2025 году. В последний раз пользователи сервиса сталкивались с неполадками осенью 2024-го.