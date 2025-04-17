Второй сезон сериала Twisted Metal с Энтони Маки выйдет 31 июля. Продолжение шоу выйдет в стриминговом сервисе Peacock — все серии будут доступны для просмотра в день премьеры.

Напомним, сериал Twisted Metal рассказывает о курьере по имени Джон Доу, которому нужно доставить посылку на своём автомобиле по постапокалиптическим США. Однажды ему предлагают доставить груз из очень опасного места за большую плату — в квартиру в относительно безопасном городе. Детали сюжета второго сезона неизвестны.

Первый сезон вышел в июле 2023 года и получил неплохие оценки как от прессы, так и от рядовых зрителей.