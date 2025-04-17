Киану Ривз и Ана де Армас — на новом постере боевика «Балерина» по «Джону Уику»

Кинокомпания Lionsgate опубликовала новый постер боевика «Балерина» по «Джону Уику». На нём оказались изображены герои Киану Ривза и Аны де Армас.

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас, а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе серии.

Премьера картины в России состоится 5 июня. Изначально лента должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски.

Новый постер