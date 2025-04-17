Съёмки пятого сезона «Эмили в Париже» стартуют в мае в Риме

Как сообщают журналисты издания Variety, съёмки пятого сезона «Эмили в Париже» стартуют в мае в Риме. Отмечается, что одну часть эпизодов отснимут в Италии, а другую — в Париже. Авторы шоу планируют рассказать новую историю Эмили.

Сериал «Эмили в Париже» посвящён американке Эмили, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. В ходе путешествия она сталкивается с местной культурой, находит новых друзей и новую любовь. Главную роль в проекте исполняет Лили Коллинз — она наиболее известна своими ролями в «Невидимой стороне» и «Толкине».

Ожидается, что премьера продолжения шоу состоится до конца 2025 года. Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.