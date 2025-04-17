Новый трейлер ган-фу экшена Spine подтвердил выход на Nintendo Switch 2
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Создатели Spine выпустили новый трейлер своего ган-фу экшена, с которым не только вновь показали продвинутую боевую систему, но и подтвердили планы выпустить игру на ПК, PS5 и Xbox Series, а также на Nintendo Switch 2.
Главная особенность Spine — боевая система, которая сочетает в себе простоту, глубину и кинематографичность. Она вдохновлена культовыми фильмами, среди которых «Джон Уик» и «Эквилибриум», и позволяет с особым стилем побеждать превосходящих противников — даже их собственным оружием.
Видео доступно на YouTube-канале Spine. Права на видео принадлежат Spine.
Разработчики Spine пока не готовы назвать даже примерную дату выхода игры.
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