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По фильму «Бестолковые» 1995 году снимут сериал — в нём вернётся Алисия Сильверстоун

По фильму «Бестолковые» 1995 году снимут сериал — в нём вернётся Алисия Сильверстоун
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По данным издания Variety, по фильму «Бестолковые» 1995 году снимут сериал. Транслировать его будут в онлайн-кинотеатре Peacock.

Пока что над шоу начинают активно работать. Точная информация о сюжете держится в секрете, за исключением того факта, что сериал станет продолжением культового классического фильма. Ещё известно, что к главной роли вернётся Алисия Сильверстоун, сыгравшая в оригинале Шер Хоровитц.

Сценарий сериала по «Бестолковым» пишут Джош Шварц и Стефани Сэвадж, создатели «Сплетницы». Даты премьеры пока нет.

«Бестолковые» впервые вышли на экраны в 1995 году и были основаны на романе Джейн Остин «Эмма». Помимо Сильверстоуна, в актёрский состав входили Пол Радд, Стейси Дэш, Бриттани Мёрфи, Дональд Фейзон и другие.

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