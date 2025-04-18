Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел закадровый ролик фильма «Мир Юрского периода: Перерождение» с актёрами

Вышел закадровый ролик фильма «Мир Юрского периода: Перерождение» с актёрами
Аудио-версия:
Комментарии

Universal Pictures опубликовала закадровый ролик со съёмок новой части «Мира Юрского периода», которая получила название «Перерождение». В видео можно увидеть актёров, которые рассказывают о работе над лентой.

Видео доступно на YouTube-канале Jurassic World. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Будущая картина вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией. Однако другие подробности сюжета пока неизвестны.

Вместе со Скарлетт Йоханссон сыграли Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля.

Материалы по теме
Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»: всё, что известно
Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»: всё, что известно
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android