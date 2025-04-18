После сериала по «Тихоокеанскому рубежу» могут выпустить и новые фильмы франшизы

По данным источников издания Variety, после сериала по «Тихоокеанскому рубежу» не исключены и съёмки новых фильмов по франшизе. Само шоу, кстати, делают студии Legendary Television и Amazon MGM Studios, а выйдет оно на Prime Video.

Как сообщалось ранее, Эрик Хайссерер выступит в качестве сценариста и исполнительного продюсера под своим брендом Chronology. Точные детали сюжета держатся в секрете, но сериал послужит приквелом к фильмам.

Режиссёром первого фильма франшизы стал Гильермо дель Торо по сценарию дель Торо и Трэвиса Бичема. Фильм вышел в 2013 году и собрал более $ 400 млн в мировом прокате. Продолжение, «Тихоокеанский рубеж 2», вышло в 2018 году, а аниме-сериал «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона» транслировался на Netflix в течение двух сезонов в 2021 и 2022 годах. Франшиза также включает комиксы, романы, игрушки и многое другое.