Райан Гослинг станет частью «Звёздных войн» — актёр снимется в новом фильме франшизы

На мероприятии Star Wars Celebration режиссёр Шон Леви объявил, что актёр Райан Гослинг, известный по «Барби» и «Драйву», присоединится к огромной франшизе. Гослинг сыграет в ленте Star Wars Starfighter.

Фото: Disney

Производство новой ленты, которая развернётся через пять лет после девятого эпизода, стартует этой осенью. Премьера картины намечена на 28 мая 2027 года.

Ранее сообщалось, что за сценарий фильма отвечает Джонатан Троппер («Проект «Адам»), который уже работал с Леви как раз над лентой «Проект «Адам». Вчера стало известно, что в картину хотели пригласить звезду «Аноры» Майки Мэдисон, но она отказалась сниматься в фильме.