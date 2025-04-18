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Дженнифер Лопес исполнит главную роль в новом фильме Роберта Земекиса

Дженнифер Лопес исполнит главную роль в новом фильме Роберта Земекиса
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По данным издания Deadline, актриса Дженнифер Лопес, известная по лентам «Мать», «С меня хватит» и другим картинам, сыграет главную роль в новом фильме Роберта Земекиса для Netflix.

Источники сообщают, что Роберт Земекис согласился снять адаптацию «Последней миссис Пэрриш», а Лопес сыграет главную роль. Фильм находится в работе, сценарий пишут номинантка на премию «Оскар» Андреа Берлофф и номинант на премию «Оскар» Джон Гатинс.

Сюжет, основанный на романе Лив Константайн, рассказывает о мошеннице, которая выбирает в качестве своих следующих жертв богатую пару — Пэрришей. Она проникает в их дом, подружившись с женой и соблазнив мужа, с грандиозным планом стать следующей миссис Пэрриш, но обнаруживает, что жизнь жены гораздо сложнее, чем она могла себе представить.

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