Дженнифер Лопес исполнит главную роль в новом фильме Роберта Земекиса

По данным издания Deadline, актриса Дженнифер Лопес, известная по лентам «Мать», «С меня хватит» и другим картинам, сыграет главную роль в новом фильме Роберта Земекиса для Netflix.

Источники сообщают, что Роберт Земекис согласился снять адаптацию «Последней миссис Пэрриш», а Лопес сыграет главную роль. Фильм находится в работе, сценарий пишут номинантка на премию «Оскар» Андреа Берлофф и номинант на премию «Оскар» Джон Гатинс.

Сюжет, основанный на романе Лив Константайн, рассказывает о мошеннице, которая выбирает в качестве своих следующих жертв богатую пару — Пэрришей. Она проникает в их дом, подружившись с женой и соблазнив мужа, с грандиозным планом стать следующей миссис Пэрриш, но обнаруживает, что жизнь жены гораздо сложнее, чем она могла себе представить.