Актёр и комик Пит Дэвидсон может сыграть в новом фильме Дэвида Литча

По данным издания Deadline, актёр и комик Пит Дэвидсон может сыграть в новом фильме Дэвида Литча, известного по лентам «Быстрее пули» и «Каскадёры». Ранее в актёрский состав картины вошёл Николас Холт, известный по «Людям Икс» и «Теплу наших тел».

Детали сюжета не разглашаются, но ранее сообщалось, что криминальный боевик посвятят группе грабителей банков, которые транслируют свои преступления в прямые эфиры социальных сетей и тем самым водят полицию за нос.

Сценарий написал Марк Бьянкулли («Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей»), производством займутся Amazon MGM Studios, Imagine Entertainment и 87North.

Съёмки пока безымянной ленты запланированы на лето. Инсайдеры утверждают, что новинка выйдет не на стриминговом сервисе, а в кинотеатрах.