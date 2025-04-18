«Не пьёт и не курит»: друг Михаила Ефремова рассказал, чем занимается актёр

Знакомый семьи Михаила Ефремова рассказал газете «Комсомольская правда», что актёр начал очень много читать после выхода из колонии. Притом он отказался от алкоголя и сигарет.

По словам знакомого, Михаил также смотрит телевизор, пересматривает значимые пропущенные фильмы и читает сценарии картин, которые присылают ему друзья.

Смотрит телевизор, фильмы пересматривает значимые, что пропущены. Сам пишет. Друзья приносят и присылают сценарии, пьесы — читает, идёт живое обсуждение. Естественно, что не пьёт и не курит.

Актёр Михаил Ефремов проживает в шестикомнатной квартире в Москве вместе со своей супругой, звукорежиссёром Софьей Кругликовой.