Про Дарта Мола из «Звёздных войн» выпустят анимационный сериал — премьера в 2026 году

На мероприятии Star Wars Celebration в Токио анонсировали анимационный сериал Star Wars: Maul — Shadow Lord. Его полностью посвятят Дарту Молу, одному из самых известных персонажей франшизы.

Фото: Disney

Дарта Мола вновь сыграет актёр Сэм Уитвер, который озвучил персонажа в мультсериалах «Войны клонов» и «Повстанцы». Уитвер также известен по роли Дикона в Days Gone.

Ещё стало известно, что посетителям Star Wars Celebration показали небольшой тизер с «новым стилем анимации». В интернете ролик пока не опубликовали, так что нам пока стоит его ждать.

Премьера проекта про Мола состоится в 2026 году. Точную дату озвучат позже.