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Про Дарта Мола из «Звёздных войн» выпустят анимационный сериал — премьера в 2026 году

Про Дарта Мола из «Звёздных войн» выпустят анимационный сериал — премьера в 2026 году
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На мероприятии Star Wars Celebration в Токио анонсировали анимационный сериал Star Wars: Maul — Shadow Lord. Его полностью посвятят Дарту Молу, одному из самых известных персонажей франшизы.

Фото: Disney

Дарта Мола вновь сыграет актёр Сэм Уитвер, который озвучил персонажа в мультсериалах «Войны клонов» и «Повстанцы». Уитвер также известен по роли Дикона в Days Gone.

Ещё стало известно, что посетителям Star Wars Celebration показали небольшой тизер с «новым стилем анимации». В интернете ролик пока не опубликовали, так что нам пока стоит его ждать.

Премьера проекта про Мола состоится в 2026 году. Точную дату озвучат позже.

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