Белла Рамзи устала от вопросов про возраст Элли во втором сезоне «Одних из нас»

Британская актриса Белла Рамзи стала гостем популярного подкаста iHeartRadio. Исполнительница роли Элли в сериале «Одни из нас» получила очередной вопрос от зрителей, как именно она готовилась к роли повзрослевшей героини, ведь после события первого сезона прошло пять лет, а между съёмками — всего два года. Это остаётся одной из главных претензий зрителей ко второму сезону, где не ощущается, что героиня по-настоящему повзрослела.

Белла Рамзи заявила, что устала от подобных вопросов, и заявила, что она, как и её героиня, повзрослела. Актриса отметила, что «попыталась вырасти на несколько дюймов», но у неё ничего не вышло.

Меня все спрашивают: «Между сезонами прошло пять лет, как ты подготовилась к роли взрослой Элли?» Я выросла, Элли выросла, мне больше нечего сказать. Да, я просто села в угол и попыталась вырасти на несколько дюймов. И мне придётся отвечать на этот вопрос каждый день в ближайшие недели.

Второй сезон «Одних из нас» стартовал 14 апреля — в него войдёт семь эпизодов. Шоу уже продлили на третий сезон.