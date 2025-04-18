В Marvel Rivals добавят бикини-костюмы для персонажей

Marvel Entertainment объявила о возвращении серии комиксов Marvel Swimsuit Special. В этих выпусках знаменитые персонажи, в основном, конечно, герои, проводят время на отдыхе: загорают в бикини и купаются в воде.

Marvel выпустит новый выпуск уже в июле. Серия была очень популярна в 1990-е, но потом её перестали выпускать. Новый выпуск выйдет под названием Marvel Swimsuit Special: Friends, Foes & Rivals#1.

Фото: Marvel

Интересно, что авторы Marvel Rivals из NetEase объявили, что добавят в супергеройский экшен костюмы, вдохновлённые этой аркой комиксов. Их выпустят летом: и логично звучит, и как раз к выпуску нового выпуска.