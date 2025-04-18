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Сериал «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» стартует 28 апреля — большой трейлер

Сериал «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» стартует 28 апреля — большой трейлер
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Онлайн-кинотеатр Okko представил полноценный трейлер сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». Шоу стартует уже 28 апреля, после чего сериал выйдет в эфире Первого канала.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

«Мосгаз. Дело№11. Розыгрыш» продолжит историю знаменитого «Мосгаза» и его спин-оффов. Проект расскажет об отставном майоре Черкасове, который в 1980-х помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег.

Режиссёром сериала выступает Евгений Звездаков, работавший над двумя предыдущими сезонами проекта: «Последнее дело Черкасова» и «Метроном». Главную роль в шоу исполнит Андрей Смоляков («Движение вверх»).

Постер сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»

Фото: Okko

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