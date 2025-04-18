Amazon запустила производство фильма «Горец» с Генри Кавиллом

Как сообщает издание Deadline, компания Amazon начала полноценную разработку фильма «Горец» — ремейка одноимённого боевика 1986 года. Главную роль в ленте сыграет Генри Кавилл («Ведьмак»), а режиссёром выступит Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика».

Картина расскажет историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков. Теперь Коннору, дожившему до наших дней, предстоит сразить своего давнего врага — Кургана.

У нового «Горца» пока нет даже примерной даты выхода. Учитывая, что сценарий ещё не готов, боевик наверняка выйдет не раньше 2027 года.