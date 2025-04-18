Тактический шутер Ready or Not выйдет на консолях летом

Разработчики тактического шутера Ready or Not объявили, что выпустят его на PS5 и Xbox Series. Релиз состоится уже этим летом, но точную дату пока не объявляют.

Консольные версии будут доступны как в цифровом, так и в физическом издании. Игроки смогут выбрать между стандартным и расширенным вариантом — последний включает два уже вышедших дополнения и одно новое, пока не анонсированное.

Вместе с консольным запуском состоится релиз бесплатного обновления Stories from Los Sueños, которое получат и игроки на ПК. Геймеров порадуют новыми картами, оружием, выбором сложности и прочим.

Ready or Not вышла в раннем доступе в 2021 году и быстро завоевала народную любовь за свою хардкорность и тактический геймплей.