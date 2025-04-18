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Состоялась премьера сериала «Искусство соблазна» — вышли все 10 эпизодов

Состоялась премьера сериала «Искусство соблазна» — вышли все 10 эпизодов
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18 апреля состоялась премьера сериала «Искусство соблазна». Все 10 серий комедийного шоу уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Иви» — их продолжительность составляет около 25 минут.

Шоу рассказывает о бизнесвумен Анфисе, преподавательнице Софии и многодетной матери Милене, которые решают отомстить всем мужчинам-обидчикам и открывают агентство по разоблачению неверных мужей. Успешный и прибыльный бизнес оказывается на грани уничтожения, когда влиятельный олигарх Дмитрий, уличённый в измене, распознаёт «развод» и решает мстить.

Главные роли в сериале сыграли Лиза Моряк («Онегин»), Анна Глаубэ («Неадекватные люди»), Ольга Смирнова («Мой дикий друг»), Роман Маякин («Сергий против нечисти»), Михаил Тройник («Вызов») и другие актёры. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Манюня»).

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