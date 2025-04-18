Вышел сериал «Узкая дорога на дальний север» с Джейкобом Элорди — все эпизоды уже доступны

18 апреля состоялась премьера сериала «Узкая дорога на дальний север». Военная драма уже доступна в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video — вышли все пять эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime. Права на видео принадлежат Amazon.

«Узкая дорога на дальний север» адаптирует роман Ричарда Флэнагана и рассказывает историю австралийского доктора, который стал военнопленным во времена Второй мировой войны. Шоу посвящено главному герою: от его детства в Австралии до постройки знаменитой Тайско-Бирманской железной дороги и послевоенных событий.

Главные роли в проекте сыграли Джейкоб Элорди («Солтбёрн»), Одесса Янг («Лестница»), Киран Хайндс («Нефть») и другие. Шоураннерами выступили Джастин Курзель («Макбет») и Шон Грант («Охотник за разумом»).