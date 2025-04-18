18 апреля состоялась премьера фильма «Грешники» про вампиров с Майклом Б. Джорданом. Ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах по всему миру — дата выхода картины в России пока неизвестна.

Напомним, сюжет ленты Райана Куглера расскажет, как братья-близнецы решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.

Ранее говорилось, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если получит успех у зрителей. В ленте также сыграли Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку и другие.