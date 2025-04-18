Умер актёр дубляжа Рудольф Панков, голос Артура Уизли в «Гарри Поттере»
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18 апреля стало известно о смерти Рудольфа Панкова, российского актёра кино и озвучания. Об этом сообщил блогер Дмитрий Череватенко, близкий к индустрии русского дубляжа. Артисту было 87 лет, причина смерти не уточняется.
Рудольф Николаевич Панков — один из самых известных актёров дубляжа в России. За свою долгую карьеру артист принял участие в озвучании более 800 проектов, включая советские фильмы и анимационные картины.
Среди самых известных ролей Рудольфа Панкова — голос Одина в фильме «Тор: Рагнарёк», голос Артура Уизли во франшизе «Гарри Поттер», голос Кея из «Людей в чёрном» и Магнето в «Людях Икс». В последний раз артиста можно было услышать в «Чудо-женщине».
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