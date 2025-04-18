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Фильм «Последнее завтра» с музыкантом The Weeknd выйдет в России 29 мая

Фильм «Последнее завтра» с музыкантом The Weeknd выйдет в России 29 мая
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Кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала дублированный трейлер фильма «Последнее завтра» с Дженной Ортегой и музыкантом The Weeknd. Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 29 мая.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат Lionsgate.

Согласно синопсису, музыкант, измученный бессонницей, отправляется в путешествие с незнакомкой, которая постепенно раскрывает всю суть его личности. Тематически картина связана с одноимённым альбомом, который музыкант The Weeknd выпустил 31 января.

В мировом прокате лента выйдет уже 16 мая. Режиссёром выступил Трей Эдвард Шульц, снявший картину «Оно приходит ночью».

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