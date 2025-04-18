Стримеры Бустер и Братишкин проведут шоу-матч по Counter-Strike 2 на высоте 10 000 метров

Популярные русскоязычные стримеры проведут первый шоу-матч по Counter-Strike 2 в воздухе. Капитанами команд станут Вячеслав buster Леонтьев (4,4 млн фолловеров на Twitch) и Владимир Bratishkinoff Семенюк (3,4 млн).

Во время прямой трансляции они вместе отправятся в аэропорт и сядут в самолёт — частный борт WinAirLine. Набрав высоту 10 тысяч метров, Братишкин и Бустер сыграют друг против друга в CS2 в формате 5x5, а после окончания матча прибудут на место проведения топ-турнира PGL Astana 2025 в столице Казахстана. Вместе с капитанами на борт поднимется съёмочная команда, чтобы показать происходящее зрителям.

В составы команд войдут другие известные стримеры, в том числе Дмитрий Ликс, shadowkek, FORZOREZOR и другие. Ещё два места среди участников шоу-матча займут победители конкурса для всех желающих.