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Звезда «Оно» Билл Скарсгард посетил офис Хидео Кодзимы, создателя Death Stranding

Звезда «Оно» Билл Скарсгард посетил офис Хидео Кодзимы, создателя Death Stranding
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Звезда «Оно» Билл Скарсгард посетил офис Kojima Productions. Геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) несколько совместных фотографий с актёром.

Скарсгард ознакомился с устройством офиса разработчиков, сфотографировался вместе с маскотом студии и оставил свой автограф на знаменитой доске с подписями.

Вероятно, актёр посетил офис, чтобы отсканировать свою внешность для хоррора OD — будущей игры Kojima Productions. Ранее в студию Хидео Кодзимы наведывались и другие знаменитости: Даррен Аранофски, Тимоти Шаламе, Николас Кейдж, Гильермо дель Торо, Киану Ривз и т. д.

Сейчас Kojima Productions также занимается разработкой Death Stranding 2. Релиз игры состоится 26 июня на PS5.

Фотографии из офиса

Фото: Kojima Productions

Фото: Kojima Productions

Фото: Kojima Productions

Фото: Kojima Productions

Фото: Kojima Productions

Фото: Kojima Productions

Фото: Kojima Productions

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