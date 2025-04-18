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Вышел русский трейлер фильма «Фантастическая четвёрка» — премьера 25 июля

Вышел русский трейлер фильма «Фантастическая четвёрка» — премьера 25 июля
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Вышел русский трейлер фильма «Фантастическая четвёрка». В ролике показали главных героев ленты и множество свежих кадров.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Marvel.

Картина расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в предыдущих фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Мировая премьера фильма состоится 25 июля.

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