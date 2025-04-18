«Вообще никакого удобства»: Бен Аффлек — о костюмах Бэтмена

Бен Аффлек дал интервью журналистам издания GQ. В ходе разговора актёр рассказал о своём опыте съёмок в фильмах про Бэтмена. По его словам, он ненавидел носить костюмы, поскольку они были ужасно неудобными.

Видео доступно на YouTube-канале GQ. Права на видео принадлежат GQ.

Во-первых, в них жарко. Они не дышат. Их делают такими, какими они должны именно выглядеть. Об удобстве владельца вообще не думают. Поэтому начинаешь жутко потеть… Так что в этой штуке ты просто обливаешься потом. Это только усложняло съёмки, поскольку тебе постоянно жарко. Кроме того, это не позволяет чувствовать себя героем, так как ты моментально выматываешься и очень сильно потеешь.

Напомним, Аффлек воплотил роль супергероя в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Отряд самоубийц» и «Флэш» (2023 года).