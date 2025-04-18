Легендарный клуб Astralis на грани закрытия — он не прошёл на пятый мэйджор по CS подряд

Датский киберспортивный клуб Astralis, выигравший четыре мэйджор-чемпионата по Counter-Strike, находится на грани банкротства. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Алексей OverDrive Бирюков.

По его информации, сейчас у Astralis два варианта — либо попытаться найти новых владельцев, либо полностью закрыть организацию. Овердрайв также рассказал, что клуб продал свой слот в главной европейской лиге по LoL за $ 20 млн, но это не помогло, так как сумма будет разбита на несколько траншей.

Astralis остаётся единственной командой, которая выиграла четыре чемпионата мира по Counter-Strike, причём три из них — подряд. При этом сейчас состав переживает не лучшие времена: в четверг, 17 апреля, датчане в пятый раз подряд не смогли отобраться на самый престижный чемпионат по CS2.