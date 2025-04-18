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Предзаказы на Nintendo Switch 2 в США стартуют 24 апреля — по прежней цене

Предзаказы на Nintendo Switch 2 в США стартуют 24 апреля — по прежней цене
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Как сообщают журналисты издания IGN, предзаказы на Nintendo Switch 2 в США стартуют 24 апреля. Цена портативной консоли в стране останется прежней и составит $ 450 (около 37 тыс. рублей) — несмотря на введённые Дональдом Трампом пошлины.

Однако японская компания уточнила, что в будущем возможно изменение цен на продукты Nintendo. Всё будет зависеть от ситуации на рынке.

Корректировка цен на любой продукт Nintendo также возможна в будущем — всё зависит от ситуации на рынке.

Новая портативная консоль поступит в продажу уже 5 июня по всему миру. В Японии консоль обойдётся в 50 тыс. иен (около 28 тыс. рублей).

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