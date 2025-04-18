В Diablo 4 добавят предметы из манги «Берсерк»

Разработчики Diablo 4 опубликовали трейлер коллаборации с мангой «Берсерк». В анонсирующем ролике неизвестный герой с оружием и в доспехах Гатса сражается с толпами демонов.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo Immortal. Права на видео принадлежат Blizzard.

Подробности кроссовера пока не раскрываются. Ожидается, что в игру добавят тематические скины и оружие из вселенной «Берсерка». Больше информации Blizzard пообещала раскрыть в ближайшее время.

Напомним, следующее крупное дополнение для Diablo 4 выйдет в 2026 году. Точная дата пока ещё неизвестна. Diablo 4 доступна на ПК и консолях текущего поколения.