Детективный фильм «Загадочное убийство Белль» выйдет в России 15 мая — трейлер

Кинокомпания Arna Media опубликовала дублированный трейлер детективного фильма «Загадочное убийство Белль». Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 15 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Arna Media. Права на видео принадлежат Canal+.

Согласно синопсису, Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей – юная Белль. И её невинная красота пленяет весь город. Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а указывают на хозяина дома.

В актёрский состав вошли Шарлотта Генсбур («Антихрист»), Гийом Кане («Счастливого Рождества»), Патрик Декамп («Загадочные убийства Агаты Кристи») и другие. Кресло режиссёра занял Бенуа Жако («Принцесса Мария Бонапарт»).