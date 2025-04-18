Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Детективный фильм «Загадочное убийство Белль» выйдет в России 15 мая — трейлер

Детективный фильм «Загадочное убийство Белль» выйдет в России 15 мая — трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Arna Media опубликовала дублированный трейлер детективного фильма «Загадочное убийство Белль». Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 15 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Arna Media. Права на видео принадлежат Canal+.

Согласно синопсису, Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей – юная Белль. И её невинная красота пленяет весь город. Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а указывают на хозяина дома.

В актёрский состав вошли Шарлотта Генсбур («Антихрист»), Гийом Кане («Счастливого Рождества»), Патрик Декамп («Загадочные убийства Агаты Кристи») и другие. Кресло режиссёра занял Бенуа Жако («Принцесса Мария Бонапарт»).

Материалы по теме
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android