Вышел первый трейлер хоррора Him от автора сериала «Чёрный понедельник»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый трейлер хоррора Him от Джастина Типпинга, автора сериала «Чёрный понедельник». В ролике показали центральных героев ленты и ряд жутких эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет расскажет о молодом игроке в американский футбол, который в погоне за славой и успехом доводит себя до предела и теряет связь с реальностью. В актёрский состав вошли Марлон Уайанс («Реквием по мечте»), Джулия Фокс («Неогранённые алмазы»), Тим Хайдекер («Медвежонок Бригсби») и другие.

Премьера ленты Him в мировом прокате состоится 19 сентября.