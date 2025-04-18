Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме стало популярнее американских сериалов в России

Аниме стало популярнее американских сериалов в России
Комментарии

Согласно «Индексу Кинопоиска Pro», аниме стало популярнее американских сериалов в России — такое произошло впервые за историю наблюдений. Статистика гласит, что в марте 2025 года японские проекты получили долю в 20% от общего интереса, тогда как американские — только 19%.

Однако лидерами остались российские проекты, которые привлекли 36% внимания. Наиболее популярным аниме в начале 2025 года в России стал «Монолог фармацевта»: в период с 7 по 13 апреля он занял первое место «Индекса».

Фото: «Кинопоиск»

Отмечается, что интерес жителей России к японским анимационным сериалам растёт ежегодно. Если в 2022-м и 2023-м на аниме приходилось 15% от всего интереса за год, то в 2024-м этот показатель увеличился до 17%.

Материалы по теме
Один из лучших эпизодов в истории сериала. Обзор седьмого сезона «Чёрного зеркала»
Один из лучших эпизодов в истории сериала. Обзор седьмого сезона «Чёрного зеркала»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android