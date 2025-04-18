Escape from Tarkov выйдет из раннего доступа до конца 2025 года

Разработчики Escape from Tarkov из студии Battlestate Games объявили, что шутер выйдет из раннего доступа до конца 2025 года. Точная дата релиза пока не раскрывается. Напомним, проект находится в таком состоянии уже почти восемь лет — с 2017 года.

Фото: Battlestate Games

Вероятно, полноценного релиза стоит ожидать не раньше сентября. Дело в том, что вплоть до августа шутер будет ежемесячно получать новые патчи. Напомним, 10 апреля Escape from Tarkov: Arena добралась до Epic Games Store.

Escape from Tarkov — хардкорный шутер, который завоевал любовь миллионов геймеров. Escape from Tarkov: Arena представляет собой отдельный шутер, в котором игроки сражаются друг против друга на закрытых аренах.