Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Escape from Tarkov когда выйдет, дата выхода

Escape from Tarkov выйдет из раннего доступа до конца 2025 года
Комментарии

Разработчики Escape from Tarkov из студии Battlestate Games объявили, что шутер выйдет из раннего доступа до конца 2025 года. Точная дата релиза пока не раскрывается. Напомним, проект находится в таком состоянии уже почти восемь лет — с 2017 года.

Фото: Battlestate Games

Вероятно, полноценного релиза стоит ожидать не раньше сентября. Дело в том, что вплоть до августа шутер будет ежемесячно получать новые патчи. Напомним, 10 апреля Escape from Tarkov: Arena добралась до Epic Games Store.

Escape from Tarkov — хардкорный шутер, который завоевал любовь миллионов геймеров. Escape from Tarkov: Arena представляет собой отдельный шутер, в котором игроки сражаются друг против друга на закрытых аренах.

Материалы по теме
Лучшая часть за долгие годы и настоящий некстген. Обзор Assassin's Creed Shadows
Лучшая часть за долгие годы и настоящий некстген. Обзор Assassin's Creed Shadows
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android