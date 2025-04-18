Опубликованы кадры со съёмок фильма «Супермен» Джеймса Ганна

Компания DC опубликовала трейлер фильма «Супермен» Джеймса Ганна с кадрами со съёмок. В ролике показали исполнителей главных ролей и декорации с площадки.

Выход трейлера приурочен празднованию Дня Супермена — он отмечается 18 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Премьера ленты в мировом прокате состоится 11 июля.