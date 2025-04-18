В Бухаресте стартует топ-турнир PGL Wallachia S4 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн

С 19 по 27 апреля в Румынии пройдёт глобальный топ-турнир PGL Wallachia Season 4 по Dota 2. 16 команд из всех основных регионов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
Чемпионат пройдёт в студийном формате без участия зрителей. Команда-победитель заберёт главный денежный приз в размере $ 300 тыс. (примерно 24 млн рублей) на пятерых.
Формат и расписание
PGL Wallachia Season 4 пройдёт в два этапа. На первом все коллективы сыграют в общей группе по швейцарской системе — нужно выиграть три матча из пяти, чтобы пройти дальше, а три поражения означают вылет с турнира. Плей-офф пройдёт по системе double-elimination (с нижней сетке).
- групповой этап — с 19 по 23 апреля;
- плей-офф — с 24 по 27 апреля.
Участники PGL Wallachia Season 4
На турнире сыграют 10 приглашённых команд и шесть победителей квалификаций (по одной команде из региона).
|BetBoom Team
(Россия)
|Xtreme Gaming
(Китай)
|Aurora Gaming
(Россия)
|Shopify Rebellion
(Сев. Америка)
|Team Liquid
(Швеция)
|HEROIC
(Юж. Америка)
|Team Falcons
(Ближний Восток)
|AVULUS
(Европа)
|Team Spirit
(Россия)
|Tundra Esports
(Европа)
|PARIVISION
(Россия)
|Nigma Galaxy
(Ливан)
|NAVI Junior
(Украина)
|Team Tidebound
(Китай)
|Talon Esports
(Ю.-В. Азия)
|Edge
(Перу)
Где смотреть PGL Wallachia S4 по Dota 2
Все матчи чемпионата в прямом эфире покажет студия Paragon, бесплатно посмотреть трансляции игр можно будет на Twitch и YouTube. Во время групповой стадии будет работать второй канал (Twitch / YouTube).