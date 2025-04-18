В Бухаресте стартует топ-турнир PGL Wallachia S4 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн

С 19 по 27 апреля в Румынии пройдёт глобальный топ-турнир PGL Wallachia Season 4 по Dota 2. 16 команд из всех основных регионов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Чемпионат пройдёт в студийном формате без участия зрителей. Команда-победитель заберёт главный денежный приз в размере $ 300 тыс. (примерно 24 млн рублей) на пятерых.

Формат и расписание

PGL Wallachia Season 4 пройдёт в два этапа. На первом все коллективы сыграют в общей группе по швейцарской системе — нужно выиграть три матча из пяти, чтобы пройти дальше, а три поражения означают вылет с турнира. Плей-офф пройдёт по системе double-elimination (с нижней сетке).

групповой этап — с 19 по 23 апреля;

плей-офф — с 24 по 27 апреля.

Участники PGL Wallachia Season 4

На турнире сыграют 10 приглашённых команд и шесть победителей квалификаций (по одной команде из региона).

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(Россия) Xtreme Gaming

(Китай) Aurora Gaming

(Россия) Shopify Rebellion

(Сев. Америка) Team Liquid

(Швеция) HEROIC

(Юж. Америка) Team Falcons

(Ближний Восток) AVULUS

(Европа) Team Spirit

(Россия) Tundra Esports

(Европа) PARIVISION

(Россия) Nigma Galaxy

(Ливан) NAVI Junior

(Украина) Team Tidebound

(Китай) Talon Esports

(Ю.-В. Азия) Edge

(Перу)

Где смотреть PGL Wallachia S4 по Dota 2

Все матчи чемпионата в прямом эфире покажет студия Paragon, бесплатно посмотреть трансляции игр можно будет на Twitch и YouTube. Во время групповой стадии будет работать второй канал (Twitch / YouTube).