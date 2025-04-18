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Вышел трейлер криминального сериала «Белая полоса» — старт 21 апреля

Вышел трейлер криминального сериала «Белая полоса» — старт 21 апреля
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Вышел первый трейлер криминального сериала «Белая полоса» с Евгением Миллером («Наше счастливое завтра») в главной роли. В ролике показали центральных героев истории и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат НТВ.

Согласно синопсису, майор полиции Игорь Савин становится начальником уголовного розыска. Отдел, который он возглавляет, достаётся ему пустым: все сослуживцы или совсем «зелёные», или отправлены сюда по причине разнообразных служебных проступков. Савину, у которого совершенно нет опыта руководства, нужно сделать профессиональный отдел.

Также в актёрский состав вошли Анастасия Панина («Физрук»), Алёна Новицкая («Меч. Сезон второй»), Виктория Фишер («Любимые женщины Казановы») и другие. Режиссёром проекта выступил Сергей Красно, снявший «Розыск 3» и «Нинель».

Сериал стартует 21 апреля в онлайн-кинотеатре PREMIER и в эфире телеканала «НТВ».

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